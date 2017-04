OGCN : Balotelli se fait prendre la tête pour son avenir

Dans : OGCN, Ligue 1.

Co-meilleur buteur de l’OGC Nice même s’il est moins tranchant qu’à ses débuts cette saison, Mario Balotelli est l’une des stars du championnat de France, de par sa réputation mondiale, son aura, sa puissance et son jeu assez spectaculaire. Avec 11 réalisations, il participe grandement à la troisième place des Azuréens, quasiment assurée à quelques journées de la fin. L’espoir d’avoir un accès direct à la Ligue des Champions est toujours possible, ce qui serait certainement un plus pour le recrutement l’été prochain. Car pour beaucoup, il ne fait aucun doute que Mario Balotelli, après s’être relancé avec sa pige d’un an au Gym, va chanter d’air à la fin de la saison. Ce n’est pas forcément la version d’un des joueurs niçois les plus proches de lui dans le vestiaire, à savoir Yoan Cardinale.

« On est tous en train de lui monter la tête pour qu’il reste la saison prochaine. Quand il est impliqué comme lors des matchs précédents… On parle de Bordeaux, mais cela fait quelques matchs qu’il est très bon. Malheureusement, il ne marquait pas. Contre Bordeaux, il a été très bon. On l’a même vu défendre alors que c’est assez rare de sa part. Quand il est comme ça, c’est bon pour nous et bon pour lui. Tout le monde est content. Il me dit qu’il aimerait rester, qu’à Nice il y a toutes les conditions pour qu’il reste. Il est très joyeux ici. Il voit qu’il y a un gros projet sportif qui se met se met en place. Alors, pourquoi pas ? Après, il sait que ça sera très difficile car sur le plan du salaire, un joueur comme Balotelli, ça coûte cher. Mais si le club est capable de s’aligner sur ses demandes, il restera avec un grand plaisir », a assuré à RMC le jeune gardien niçois, qui sait qu’avec son contrat d’un an et sa saison satisfaisante en France, Super Mario ne manquera pas de propositions plus intéressantes pour lui sur le plan financier que celle de l’OGC Nice.