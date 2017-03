OGCN : Avec Balotelli, Nice s'est offert Lewandowski et Muller

Dans : OGCN, Ligue 1, Bundesliga.

À la peine en ce moment du côté de l'OGC Nice, Mario Balotelli peut devenir plus fort que Robert Lewandowski selon Dante.

Recrue phare du dernier mercato estival niçois, Mario Balotelli a encore du mal à répondre aux attentes placées en lui. Très bon en début de saison, le buteur italien s'est éteint en ce début d'année 2017. Plus décisif depuis le 29 janvier dernier et un but contre Guingamp (3-1), l'ancien buteur du Milan AC impressionne cependant ses coéquipiers. À commencer par Dante, qui n'a pas hésité à le comparer à Robert Lewandowski et Thomas Muller, ses anciens attaquants au Bayern Munich.

« Balotelli peut-il atteindre le niveau de Lewandowski et Muller ? S’il continue de travailler dur et de rester en forme, Mario atteindra le même niveau que ces joueurs ou même les battra. Il a d’incroyables qualités que les deux autres n’ont pas », a lancé, sur FourFourTwo, le défenseur central brésilien de Nice, qui estime donc que Balotelli a bel et bien les qualités pour devenir l'un des plus grands attaquants au monde.