OGC Nice : Le président promet du sport au PSG et à Monaco

Dans : OGCN, Ligue 1, PSG, Monaco.

Battu samedi à Monaco, l'OGC Nice se retrouve subitement à la troisième place du classement de Ligue 1, et certains voient là le début de la fin des espoirs du Gym, et même une possible fin de saison compliquée dans la course au podium. Mais pour le président du club azuréen, il ne faut pas aller trop vite en besogne et Nice va rapidement le démontrer au PSG et à Monaco qui ne doivent pas déjà éliminer le Gym de la course.

« Il va falloir continuer à se bagarrer. Je ne suis pas inquiet. L’équipe a fait malgré tout un bon match, une très bonne première mi-temps à Monaco. Il y avait la place pour marquer un but. Mais nous nous sommes procurés peu d’occasions. Il faut passer à autre chose. À nous de relever la tête dès mercredi face à Saint-Etienne. On va réagir, ne vous inquiétez pas. Nous n’allons pas lâcher le morceau pour autant. Nous n’avons pas de pression. On n’a jamais imaginé gagner le championnat. L’objectif que j’ai fixé c’est de jouer une coupe d’Europe, pour continuer à grandir. Après, laquelle ? On verra bien. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. On continue notre bonhomme de chemin et on verra bien où l'on se retrouvera à la fin. Ce n’est pas le match de samedi qui va changer notre raisonnement. Les joueurs se projetaient déjà sur le match de mercredi », a prévenu Jean-Pierre Rivère, histoire de rassurer les supporters niçois et d’envoyer un message aux concurrents de son club.