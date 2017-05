Nice : Lucien Favre lâche un indice sur son avenir

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la défaite contre Angers (0-2) : « On est tombé sur une bonne équipe. Angers a fait tourner, mais il y avait Pepe et Bamba, ça veut tout dire. En première mi-temps, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous. Il y a un vrai relâchement depuis la victoire contre Paris. Après la pause, c'était mieux, on aurait pu avoir un penalty. Cette défaite à domicile, ça devait arriver. Il nous manque trop de joueurs, aussi. L'ovation en fin de match ? C'était sympa de voir le stade plein. Nos supporters ont toujours été là. Ils n'ont jamais lâché, même quand il y avait 15 000 personnes dans le stade. C'est un travail collectif qui nous a permis de faire cette saison magnifique. Mais ça ne tient à rien. Les rumeurs de départ, c'est le lot de tous les championnats. Je ne dirai rien de plus. La saison prochaine, il y aura deux tours, un seul si l'Ajax gagne la Ligue Europa, pour aller en Ligue des champions. C'est un gros programme ».