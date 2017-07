Nice : Favre colle déjà un petit avertissement à Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Annoncé sur le départ, Mario Balotelli a finalement prolongé son engagement avec l'OGC Nice. Mais l'attaquant italien n'aura pas plus le droit de se rater cette saison que l'an passé. Et Lucien Favre a tenu à rapidement le faire savoir à Super Mario, dont le coach niçois souhaite qu'il s'implique à fond et sans se ménager dans cette période de reprise.

De quoi inciter l'entraîneur de Nice à envoyer un premier avertissement à Mario Balotelli concernant son implication. « Il y a des phases où l'on a coupé avec lui, hier, il est parti avant la fin de l'entraînement. C'est important d'avoir une bonne base, mais il faut qu'il s'y mette lui aussi. Cela dépend comment on se prépare, une phase de préparation il faut la faire à fond, sinon ça ne sert pas à grand-chose. C’est ça qui fait la différence. Mais là ça va cette semaine, ça monte en intensité pour lui, il faut être prêt à faire des efforts répétés. Moi j’espère qu'il n'est pas motivé que pour jouer la Coupe du monde, mais qu’il est motivé pour Nice aussi et surtout, pour le collectif et lui même. Pour nous l’équipe d’Italie c’est bien, mais…bon c’est tout (….) L'an dernier il nous a apporté des choses, c’est bien qu’il soit là, mais le passé c’est le passé », a prévenu Lucien Favre.