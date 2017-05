Nice : Favre annoncé sur le départ, Cardinale sait qui il faut croire

Dans : OGCN, Mercato.

Parfois critiqué malgré une bonne saison avec l’OGC Nice, Yoan Cardinale (23 ans) tient à garder sa place de gardien numéro 1 la saison prochaine.

Pas de panique pour le portier des Aiglons, plutôt épargné par les bruits de couloir au sujet d’éventuels successeurs. « Je suis à 100% Niçois, a confié le natif de La Ciotat. Il n'y a pas trop de rumeurs pour le moment, je suis serein (sourires). » Excepté le Stéphanois Stéphane Ruffier, peu de noms de gardiens circulent dans l’actualité mercato du Gym. Mais outre son propre avenir, Cardinale tient à poursuivre l’aventure avec son entraîneur Lucien Favre, annoncé au Borussia Dortmund.

Là encore, le dernier rempart est rassuré. « Il est avec nous comme il l'a été toute la saison. Et puis le président l'a dit : le coach sera là l'an prochain, a-t-il rappelé. Ce n'est pas à nous de gérer ça. Quand on voit tout ce qu'a fait le président, il n'y a pas de raison de se dire qu'il ment, on a confiance à 100%. » De son côté, le coach niçois n’a pas souhaité commenter la rumeur de son départ.