Nice : Cardinale envoie un avertissement à Monaco et au PSG

Dans : OGCN, Ligue 1, Monaco, PSG.

Même si le PSG et Monaco n'ont pas joué en Ligue 1, l'OGC Nice a envoyé un message à distance aux deux premiers du classement. Car en battant Bordeaux, le Gym est revenu à 4 points du club de la Principauté et à seulement une longueur du Paris Saint-Germain. L'occasion pour Yoan Cardinale de faire remarquer que Nice n'était plus vraiment en quête de points pour consolider la troisième place, mais bel et bien pour viser éventuellement une place directe en Ligue des champions.

« On ne regarde pas uniquement derrière nous, mais aussi devant. On regarde le PSG, on regarde Monaco. Sans s’affoler et sans se prendre la tête pour rien (…) On nous a enterrés depuis le début de saison. J’entends que Nice va s’effondrer, que Nice ne va pas tenir la cadence. Mais on est toujours là. On s’accroche comme on peut, on gagne des matchs qu’on ne doit pas forcément gagner. On a arraché des nuls alors qu’on devait perdre. C’est comme ça qu’on avance et qu’on reste là-haut », a confié le gardien de but de l’OGC Nice dans Le Parisien. Car pour Cardinale, la formation azuréenne a clairement les moyens de venir titiller les deux premiers de Ligue 1. Monaco et Paris sont prévenus.