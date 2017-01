Nice : Balotelli dénonce le racisme des fans de Bastia !

Dans : OGCN, Bastia, Ligue 1.

Annoncé comme un derby chaud bouillant, le match de championnat entre Bastia et Nice (1-1) vendredi s’est plutôt bien passé, si l’on excepte l’expulsion de Yannick Cahuzac en deuxième période.

Mais en tribunes, des supporters du Sporting ont malheureusement dérapé si l’on en croit Mario Balotelli. En effet, l’attaquant niçois s’est exprimé ce samedi sur son compte Instagram pour dénoncer des cris de singe entendus à Furiani… Déjà victime de racisme en Italie par le passé, l’ancien joueur du Milan AC appelle la LFP à condamner cette attitude.

« Hier, le résultat contre Bastia était bon. On travaillera encore plus pour essayer d'atteindre notre objectif. L'arbitre a été bon aussi. Mais j'ai une question pour les Français : c'est normal que les supporters de Bastia fassent des bruits de singe et "uh uh" pendant tout le match, et que la commission de discipline ne dise rien ? Donc le racisme est légal en France ? Ou c'est seulement à Bastia ? Le football est un super sport. Mais les gens comme les supporters de Bastia le rendent horrible ! Une vraie honte », a regretté l’Italien. Encore une très mauvaise pub pour le club corse...