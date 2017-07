Nantes : Ranieri lance son mercato avec un attaquant brésilien

Dans : FC Nantes, Mercato, Foot Mondial.

En quête de plusieurs renforts au cours de ce mercato estival, le FC Nantes continue de plancher sur le dossier menant à Brenner, attaquant brésilien de l’Internacional Porto Alegre.

Depuis l'arrivée de Claudio Ranieri sur le banc de touche des Canaris, le mercato nantais peine à s’enflammer. Rien à signaler pour le moment, hormis les arrivées de Kayembe et d'Awaziem, prévues lors du départ de Sérgio Conceição vers Porto. Mais après avoir empoché 10 ME grâce au transfert d'Harit à Schalke 04, le club jaune et vert va s'activer. Si un gardien de but et un défenseur central d'expérience sont pistés en priorité, le FCN veut aussi renforcer ses autres secteurs de jeu. À commencer par l'attaque, même si elle est déjà bien fournie avec Bammou, Nakoulma, Sala et Stepinski. Ranieri veut donc un nouveau buteur, plus mobile, et celui-ci pourrait bien être Brenner.

Pisté depuis plusieurs semaines par le club nantais, l'attaquant brésilien de 23 ans se rapproche petit à petit de la Jonelière. Selon Globo, le FCN pourrait même boucler ce transfert la semaine prochaine. Un prêt d'un an, avec une option d'achat fixée à 3,5 ME, est dans les petits papiers. Les négociations sont en cours, et le très prometteur attaquant de l’Internacional semble bien parti pour rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour le FC Nantes et Ranieri.