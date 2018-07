FCN : Le remplaçant de Dubois arrive au mercato

Dans : FC Nantes, Mercato, Foot Europeen.

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, l'arrivée de Fábio Pereira da Silva au FC Nantes n'est plus qu'une question d'heures.

Ces derniers mois, les Canaris étaient en quête d'un nouveau latéral droit pour compenser le départ de son capitaine Léo Dubois à l'Olympique Lyonnais. Et cet objectif majeur est en passe d'être rempli. En effet, ce lundi, le club jaune et vert va recruter Fábio, selon Ouest-France. Défenseur de Middlesbrough depuis 2016, après avoir effectué sa formation à Manchester United, le joueur de 28 ans est maintenant attendu dans la cité des Ducs pour passer sa visite médicale et signer un contrat de trois ans.

Pour ce premier renfort de l'été, la formation de Waldemar Kita va débourser deux millions d’euros. Une bonne nouvelle pour le FCN de Miguel Cardoso, qui pourra donc compter sur un latéral d'expérience en vue de la saison prochaine, mais aussi pour le Brésilien, qui tentera de faire décoller sa carrière en Ligue 1... à quelques centaines de kilomètres de Rafael, son frère jumeau qui joue à Lyon.