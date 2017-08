PSG : Monaco refuse toujours de vendre Fabinho au PSG

Dans : Monaco, PSG, Mercato, Ligue 1.

Leonardo Jardim l'a confié mercredi en conférence de presse, il soupçonne le Paris Saint-Germain de vouloir déstabiliser Monaco en s'intéressant à la fois à Kylian Mbappé, mais également à Fabinho. Si pour le premier, on est dans une opération colossale, puisqu'il s'agit d'un transfert éventuel à nettement plus de 100ME, pour le Brésilien cela reste raisonnable. Mais il n'empêche, le coach portugais des champions de France sent la manipulation derrière tout cela.

Il reste que le PSG veut Fabinho, et que ce dernier souhaite lui aussi rejoindre le club de la capitale, au point même d'avoir déjà négocié les termes de son contrat s'il devait rejoindre Paris. Sauf que les choses semblent relativement claires aussi du côté du club de la Principauté, si Fabinho doit partir, ce sera partout sauf au Paris Saint-Germain. Ce jeudi, L'Equipe répète que Vadim Vasilyev, avec l'aval de son président, reste ferme et ne semble pas vouloir lâcher d'un iota quelle que soit l'offre transmise par le PSG. A deux semaines de la fin du mercato, la tension pourrait donc encore grandir, de quoi conforter Leonardo Jardim dans son sentiment...