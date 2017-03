Monaco : Falcao, Subasic, le titre en L1... Jardim se confie

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire contre Bordeaux (2-1) : « Les équipes nous connaissent bien et ont une stratégie plus défensive ici à Louis II. On a un fait un gros match face à une équipe repliée. Nous avons bien maîtrisé le match en gardant bien le ballon. J’ai félicité les joueurs pour leur match. La blessure de Falcao ? C’est un coup violent sur le côté droit. On va attendre l’examen. J’espère que ce n’est pas grave. La bourde de Subasic ? J’ai dit à Suba : combien d’arrêts importants tu as fait pour nous ? Beaucoup, alors arrête de penser à ça. Le titre en L1 ? C’est une lutte à trois maintenant. Nous sommes à neuf matchs de la fin. À nous de faire notre travail ».