OM : William Vainqueur n'a reçu aucune offre pour rester !

Dans : OM, Ligue 1.

Prêté lors du dernier mercato par l'AS Rome à l'Olympique de Marseille, William Vainqueur donne entièrement satisfaction à son nouveau club. Et le milieu de terrain n'a jamais caché ces derniers mois qu'il avait le désir de poursuivre sa carrière à l'OM. Tout semblait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, d'autant plus qu'il ne reste qu'une année de contrat à Vainqueur avec la Roma. Oui mais voilà, selon France-Football, à ce jour, les nouveaux dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont fait aucune proposition à William Vainqueur, et forcément ce dernier peut légitimement se demander si l'OM compte sur lui pour la suite du OM Champions Project.

Et cette situation s'est évidemment accentuée depuis que Rudi Garcia a fait venir Gregory Sertic de Bordeaux, lequel a signé lui pour trois ans et demi avec l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il en soit, William Vainqueur ne sera pas sans club la saison prochaine, l'AS Rome ayant déjà reçu des offres le concernant. La balle est désormais dans le camp de l'OM alors que l'on est entré dans les cinq derniers mois de la saison.