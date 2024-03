OM ‍: Jonathan Clauss absent trois à quatre semaines

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sorti après onze minutes de jeu lors du match France-Chili, Jonathan Clauss connaît la durée de son absence avec l'OM.

Les dirigeants marseillais faisaient grise mine en voyant mardi soir le défenseur de l'équipe de France sortir après seulement quelques minutes de jeu en se plaignant d'un souci musculaire. Alors que le calendrier s'intensifie pour l'Olympique de Marseille, les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque La Provence et Le Parisien annoncent que les examens pratiqués ce mercredi ont révélé que Jonathan Clauss souffrait d'une lésion à l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Jonathan Clauss sera forfait entre trois et quatre semaines, autrement dit Jean-Louis Gasset devra se passer de son latéral non seulement contre le PSG, mais également le match aller contre Benfica en Europa League et très probablement pour le match retour au Vélodrome le 18 avril.