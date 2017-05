OM : Victime de Payet, il filera pour 8 ME au mercato

Dans : OM, Mercato.

La première vague de recrutement effectuée au mois de janvier a forcément déjà fait des victimes au sein du club provençal. Zambo Anguissa, Njié ou Sarr en font partie, tout comme Rémy Cabella, qui paye la place indiscutable réservée à Dimitri Payet.

S’il arrive à tirer son épingle du jeu lors de ses apparitions, le milieu offensif n’est plus considéré comme un joueur qui compte en cette fin de saison, sa dernière titularisation remontant au 17 mars face à Lille. A son grand regret, lui qui espère bien que Rudi Garcia et les dirigeants vont l’inclure dans le projet grande ampleur du club. Mais, en dépit de son recrutement récent en provenance de Newcastle, ce ne serait plus du tout la tendance.

En effet, selon Goal, l’OM ne le retiendra pas en cas d’offre à hauteur de 8 ME, et plusieurs clubs de Ligue 1 sont venus aux renseignements. Un prix qui n’est pas forcément dans les cordes de beaucoup de formations de l’élite, mais la perspective de recruter un joueur de 27 ans en recherche de temps de jeu intéresse visiblement du monde. Et l’OM se montrera d’autant moins regardant que les rumeurs continuent de fleurir sur le recrutement d’un milieu offensif ou ailier de premier choix pour compléter l’effectif de Rudi Garcia la saison prochaine.