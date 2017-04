OM : Valbuena sait pourquoi les Marseillais l’adorent

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Personne n’a oublié ce match électrique entre Marseille et Lyon (1-1), le 20 septembre 2015. Et surtout pas Mathieu Valbuena, qui avait reçu un accueil hostile pour son retour au Vélodrome.

Sans compter le traitement infligé par ses ex-coéquipiers sur le terrain, le milieu lyonnais avait été la cible des supporters phocéens. On se souvient surtout du pantin pendu à son effigie dans les tribunes. Une marque de haine que Valbuena prend plutôt comme une preuve d’amour, même s’il ne comprend toujours pas l’attitude des fans marseillais.

« Non, tu ne peux pas le comprendre, ce n’est pas possible. Forcément, il y avait de la déception mais en même temps, je le vois autrement, a confié l’international français à Onze Mondial. Je me dis que j’ai été plus qu’important pour eux. Quel ancien joueur de Marseille a eu droit à un traitement comme celui-là en revenant au Vélodrome ? Aucun. Ça prouve une seule chose : ils ne m’oublieront jamais. Ce club ne m’oubliera jamais. »

Marseille remercie Valbuena

« Ça veut dire que j’ai fait quelque chose de grand dans cette équipe, a insisté le Gone. Je pars de ce principe-là. Quand je retourne à Marseille, je peux me promener tranquille. Tous les gens que je croise me disent merci pour tout ce que j’ai apporté au club et trouvent que c’est une honte ce qui s’est passé au Vélodrome pour mon retour. » Comme quoi, le meneur de jeu n’est pas forcément perçu comme un traître dans la cité phocéenne.