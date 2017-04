OM : Une très sale rumeur qui rend fou René Malleville

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche, face à Toulouse, l'Olympique de Marseille a enchaîné un troisième match nul de rang. Et à l'exception de Yohann Pelé, les joueurs de l'OM n'ont pas réellement eu l'occasion de briller au Stadium. Alors que le club phocéen connaît ce gros passage à vide au plus mauvais des moments, une rumeur affirme que certains joueurs marseillais, certains de ne pas être conservés la saison prochaine, auraient lâché l'affaire et seraient déjà en roue libre. De quoi rendre fou René Malleville, qui a évoqué ce sujet lors de son analyse du match TFC-OM.

« C’est une rumeur qui grossit de plus en plus, certains joueurs sachant qu’ils ne feront pas partie du projet la saison prochaine se laissent aller. Je vais finir par croire que c’est vrai, et si c’est vrai, ceux qui se rendent coupables de cette façon de faire vous êtes des pauvres mecs ! Je ne jure de rien, mais si si c’est vrai ce sont des pauvres mecs, je le répète ! J’espère que cette rumeur n’est pas fondée…mais sur le match à Toulouse je me pose moi aussi des questions », fulmine, sur Le Phocéen, René Malleville. Les joueurs de l'Olympique de Marseille devront prouver que tout cela est faux dans une semaine avec la très importante réception de l'AS Saint-Etienne au Vélodrome/