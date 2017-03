OM : Une star en attaque ? Marseille l’a déjà estime Pierre Ménès

Dans : OM, Mercato.

A la recherche d’un attaquant cet hiver, l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à ses fins. Mais ce n’est que partie remise.

Car selon les dirigeants olympiens, dont le propriétaire Frank McCourt, le club phocéen sera prêt à miser jusqu’à 60 millions d’euros pour attirer un grand joueur l’été prochain. A ce prix, et compte tenu des trous dans l’effectif de Rudi Garcia, on imagine que la star espérée sera un avant-centre. Pas de quoi emballer Pierre Ménès qui estime que l’OM n’a pas besoin de débourser une telle somme. Selon lui, il suffirait de négocier le transfert définitif de Bafétimbi Gomis (31 ans) avec Swansea.

« Et le plus surprenant est que les dirigeants, qui parlent de "Champions Project" et de gagner la Ligue des Champions, persistent à déclarer vouloir dépenser 50 ou 60 millions d’euros pour recruter un grand attaquant, alors que Bafé Gomis a inscrit une quinzaine de buts cette saison avant de se blesser, s’est étonné le chroniqueur de CNEWS Matin. Mais il est flagrant que l’OM doit avant tout se renforcer au milieu de terrain, et surtout en défense, pour déjà bien figurer la saison prochaine en Ligue 1 et espérer décrocher une place sur le podium avant de penser à l’Europe. » Au-delà de ses réels besoins, l’OM de McCourt veut surtout frapper un grand coup au mercato.