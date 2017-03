OM : McCourt promet jusqu'à 60ME pour une star au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Selon plusieurs témoins, Frank McCourt était un peu sonné dimanche soir après la démonstration du PSG au Vélodrome contre son OM. Mais si le milliardaire américain a forcément mal vécu cette humiliation, surtout après ses propos tenus tout au long de la semaine, il a vite rebondi. Et ce mercredi, répondant à Yahoo Sport, le propriétaire de l'Olympique de Marseille a annoncé la couleur, et promis que lors du prochain mercato estival il pourrait lâcher énormément d'argent, y compris pour faire venir une star.

Car Frank McCourt a bien l'intention de tenir les promesses faites l'été dernier quand il a racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus. « Nous serons très actif durant le mercato d’été, nous avons déjà commencé car le succès d’un bon mercato réside dans une bonne préparation. On sera actif et à la recherche de talents pour améliorer l’équipe. Si on mettra 50ME ou 60 ME sur un seul joueur ? La réponse est oui, mais cela ne veut pas dire que c’est notre objectif. Si nous déterminons collectivement que c’est la meilleure stratégie et le meilleur investissement pour arrivée à notre objectif, alors oui nous le ferons. Si par contre on pense que ce n’est pas la meilleure stratégie alors la réponse est non. Ce que je peux vous dire c’est qu’on ne peut pas sortir une telle somme d’argent sur un seul gros joueur juste pour marquer les esprits et faire du marketing », a confié l’homme d’affaires américain, lequel va ainsi redonner le moral aux supporters de l’Olympique de Marseille qui depuis dimanche broient du noir.