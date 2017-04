OM : Un retour en Coupe d'Europe, Garcia voit déjà un problème

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

A la lutte avec Saint-Etienne et Bordeaux pour décrocher une place européenne, Marseille n’est pas véritablement au sprint dans cette dernière ligne droite, avec trois matchs nuls de rang. La réception de Saint-Etienne ce dimanche pourrait permettre de redresser la barre et de faire un grand pas vers au moins la sixième place, qui pourrait aussi être européenne. Rudi Garcia en est bien conscient, même s’il n’y a pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre qu’une qualification européenne aura aussi des inconvénients que le coach olympien souligne déjà.

« On est sixième, on peut encore accrocher la cinquième place. Mais il ne faut plus traîner en route. C'est une chance de jouer nos concurrents directs. C'est un atout, si on est capable de gagner ces matches là. Il faut profiter de tout ça : battre Saint-Etienne qui est un concurrent direct. On est ambitieux, on veut jouer l'Europe. On ferait de meilleurs résultats la saison prochaine sans l’Europa League, mais on veut la jouer. Si on n'est pas européen, ce ne sera pas une catastrophe industrielle mais on veut y aller. En cas de qualification, la préparation ne changera pas. On restera en Europe pour la préparation d'avant-saison. On a déjà planifié la date de reprise », a expliqué Rudi Garcia, qui sait que la Coupe d’Europe est tout de même ancrée dans l’ADN de l’OM.