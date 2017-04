OM : Un nouveau nom sort pour l'attaque de Marseille

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Alors qu'un grand attaquant est attendu à l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato d'été, la direction phocéenne ne délaisse pas pour autant les solutions alternatives.

Si Dimitri Payet est déjà venu gonfler les rangs offensifs de l'OM en janvier dernier, la deuxième couche du Champions Project devrait normalement être plus brillante. Un buteur de classe mondiale est espéré à Marseille l'été prochain, et plusieurs dizaines de millions d'euros seront alloués à ce recrutement. Mais Rudi Garcia ne souhaiterait pas en rester là pour son secteur offensif, surtout si Gomis venait à partir. Et pour combler les futurs manques, Andoni Zubizarreta prospecte à l'étranger, et notamment en Angleterre.

En effet, selon Espoirs du Football, Ayoze Pérez est dans le viseur du directeur sportif espagnol. Auteur de six buts et de cinq passes décisives en Championship cette saison sous les couleurs de Newcastle, l'attaquant de 23 ans, capable de jouer en pointe, en neuf et demi ou sur les côtés, dispose d'un profil intéressant. À la recherche d'un attaquant de complément pour épauler sa MSN l'été dernier, le Barça s'était même penché sur son cas... Reste désormais à savoir si cet intérêt de l'OM pour Pérez se transformera en offre concrète ?