OM : Un nouveau come-back du mercato, Vainqueur approche

Dans : OM, Mercato, Serie A.

L’Olympique de Marseille est bien le roi du come-back au mercato. Après avoir fait revenir Steve Mandanda et plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 comme Abdennour ou Rami, c’est William Vainqueur qui est désormais sur le point de rejoindre le club provençal. Deux mois après la fin de son prêt, le milieu de terrain n’a toujours pas trouvé preneur, et la Roma ne compte pas sur lui. Résultat, l’ancien nantais, courtisé par Bologne, est très proche de retrouver l’OM annonce Gianluca Di Marzio.

Vainqueur, qui n’a plus qu’une année de contrat, devra forcément faire l’objet d’un petit transfert, tandis que c’est surtout la gourmandise du joueur au niveau de son salaire qui avait dans un premier temps empêché d’avancer dans ce dossier. Dos au mur et avec un milieu de terrain à recruter, en plus du fameux attaquant, les dirigeants marseillais n’ont désormais plus beaucoup le choix.