OM : Un nouveau buteur visé zappe Marseille

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Si Manchester City recrute de manière impressionnante cet été, le club anglais n’oublie pas de faire le ménage dans son effectif. L’Olympique de Marseille aurait pu en profiter, mais ce ne sera probablement pas le cas. En effet le Daily Mirror annonce qu’un accord est désormais imminent en ce qui concerne Wilfried Bony et son ancien club de Swansea. L’attaquant ivoirien, qui était arrivé pour plus de 30 ME en provenance du club gallois en janvier 2015, va revenir au sein des Swans cet été.

Un accord pour un montant légèrement inférieur à 15 ME est sur le point de se finaliser, et Bony, qui n’a marqué que 10 buts sous le maillot de City, va donc tenter de relancer sa carrière là où il avait explosé. Une fois encore, l’OM n’a vraiment pas fait le forcing pour recruter le buteur des Eléphants, puisque Swansea avait mis ce deal en attente d’une grosse vente, ce qui a fini par avoir lieu avec le transfert de Gylfi Sigurdsson à Everton pour 50 ME. Les dirigeants marseillais s’en mordront-ils les doigts à la fin du mois d’août, quand le choix commencera à sérieusement se restreindre ? Difficile à dire car pour le moment, l’OM est en mode « pas de panique ».