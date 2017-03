OM : Un mercato de fou annoncé, sept arrivées prévues cet été

Dans : OM, Mercato.

Rudi Garcia l’a confié ce vendredi en conférence de presse, que Marseille soit européen ou non en fin de saison ne changera rien à la mise en place du projet érigé par Frank McCourt.

Une véritable révolution est attendue, encore plus importante que cela déjà opérée cet hiver. En effet, si Patrice Evra, Dimitri Payet, Grégory Sertic et Morgan Sanson sont arrivés au mois de janvier, deux fois plus de joueurs sont attendus l’été prochain. Selon Mohamed Bouhafsi, patron du football chez RMC, le nombre de sept recrues est évoqué en interne, et forcément, il y a toujours l'ambition de recruter une tête d'affiche de poids en attaque.

« La volonté de l’OM est de recruter une star qui sera le porte-drapeau du projet. Le bras droit de Zubizarreta, Albert Valentin, qui vient d’être recruté va travailler sur l’arrivée de ce numéro 9. Plusieurs pistes sont étudiées notamment en Espagne et en Argentine du côté de River et de Boca Juniors. Le salaire et le montant du transfert ne sont pas un problème pour les dirigeants marseillais. L’OM veut également deux milieux de terrain qui porteront ce projet. À Marseille, on parle de sept recrues cet été », a expliqué le journaliste, pour qui il sera bien difficile de reconnaître le onze de départ d’une année sur l’autre. Surtout qu’à l’heure actuelle, le mercato d’hiver n’a pas bouleversé le visage de l’OM sur le plan sportif.