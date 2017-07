OM : Un grand attaquant ? Les six pistes à l’étude

Dans : OM, Mercato.

Après un attaquant de soutien, un milieu défensif, un gardien et un défenseur central, il ne manque plus que lui. L’OM a besoin de son numéro 9 capable de porter le projet des dirigeants et d’être la tête d’affiche de la formation de Rudi Garcia.

Sans surprise, il s’agit de l’opération la plus compliquée, et qui prend le plus de temps. Les rumeurs vont bon train, mais ce vendredi, La Provence a fait le point sur la réelle avancée de l’opération. Six nom reviennent pour celui qui sera l’avant-centre de l’OM cette saison.

En premier lieu, la priorité va à Olivier Giroud, qui s’est donné un temps de réflexion, mais pourrait être indirectement poussé vers la sortie avec l’arrivée en fanfare d’Alexandre Lacazette. Longtemps suivi par l’OL, l’international tricolore n’envisage désormais un retour en France qu’à Marseille, même si Everton ou West Ham pourraient effectuer des offres copieuses qui lui garantissent du temps de jeu et l’exposition de la Premier League.

Le véritable plan B se nomme Carlos Bacca, qui ne sera pas retenu par ses dirigeants en cas d’offre à 20 ME. A 31 ans, le Colombien reste très cher, et cela a de quoi faire réfléchir le club provençal. Dans la même gamme de prix, l’OM est intéressé par Stevan Jovetic, même si le club phocéen ne se positionne pas en dépit des hésitations du FC Séville pour l’acheter définitivement à l’Inter Milan. Derrière, les solutions se nomment Wilfried Bony, qui est totalement à l’abandon à Manchester City, ou même Michy Batshuayi qui selon le quotidien régional pourrait être prêté par Chelsea pour un retour étonnant au Vélodrome. Enfin, dans une autre gamme de prix, la possibilité de faire venir Moussa Dembélé, la machine à buts du Celtic Glasgow, est aussi à l’étude, surtout qu’à 21 ans, cette arrivée serait un gros coup tant le Français est suivi par de prestigieux clubs en Europe.