OM : Un flop à 20 ME dans le viseur pour l'attaque

Ancien énorme espoir du football nigérian, Ahmed Musa n’a pas réussi à répondre aux attentes cette saison.

Il faut dire que la mission était périlleuse puisque, celui qui était le buteur en série du CSKA Moscou depuis trois saisons, venait compléter une formation de Leicester déjà bien pourvue en attaque, et qui ne pouvait pas aller beaucoup plus haut que lors du dernier exercice. Résultat, le Super Eagle s’est cassé les dents, ne marquant que deux buts en Premier League en 742 minutes. Trop peu pour un joueur acheté pour un montant proche de 20 ME, et qui compte déjà une énorme expérience internationale avec plus de 50 sélections à seulement 24 ans.

Selon la presse nigériane, et le média owngoalnigeria, Marseille va observer de près et peut-être entrer en contact avec le joueur lors du prochain match amical du Nigéria en Corse, le 26 mai prochain à Ajaccio. De son côté, Leicester ne rechignerait pas à laisser filer son rapide attaquant en cas d’offre séduisante, même si les clubs intéressés sont rares pour le moment.