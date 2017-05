OM : Thauvin et Cabella incertains contre Bordeaux

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

A 48 heures d'un match crucial à Bordeaux, Rudi Garcia a confié ce vendredi qu'il avait de gros doutes sur la participation de deux joueurs, et non des moindres, à ce rendez-vous très important pour l'Olympique de Marseille. « Rémy Cabella et Florian Thauvin sont fortement incertains, ils ne se sont pas entrainés de la semaine. J'espère les récupérer samedi », a annoncé l’entraîneur de l’OM.