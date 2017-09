OM : Rudi Garcia se fait fracasser par le patron des Yankees !

Dans : OM, Ligue 1.

Michel Tonini n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. Et pendant cette trêve internationale, le responsable des Yankees, puissant groupe de supporters de l'Olympique de Marseille, prévient très clairement qu'il ne croit pas que Rudi Garcia réussira à mener le club phocéen vers le haut. Sur FootballClubdeMarseille, Michel Tonini explique pourquoi le coach français de l'OM ne lui inspire pas confiance du tout.

« Mon inquiétude c’est que je crois qu’on a un entraîneur qui n’est pas vraiment à la hauteur de notre club ou du moins du projet. Depuis des mois, on l’entend faire des déclarations sur les besoins de l’équipe, un coup il dit qu'il n’a pas besoin d’un défenseur et qu’il faut acheter devant. Après d’un seul coup il se rend compte que derrière c’est mauvais alors que 99,99% des supporters savaient que la défense de l’OM était pourrie. Panique à bord, et il faut acheter en catastrophe un stoppeur. Forcément à 24h de la fin du mercato, les bons ont tous trouvé un club et nous on récupère Abdennour. Il était pas mauvais à Monaco, mais depuis on ne sait pas ce qu’il vaut car il était remplaçant (...) L’attaquant, on a pataugé. Est-ce que l’OM n’est pas attractif ou bien ils ne savent pas quel profil ils voulaient récupérer ? On n’a toujours pas vu le style de jeu que voulait Garcia. Très sincèrement, on se pose la question si on a pris les personnes qu’il fallait. On ne parle pas des joueurs, car on les soutiendra. On peut se poser des questions sur ceux qui sont à la tête de cette équipe sont à la hauteur du projet ? On verra bien, mais je n’y crois pas », a confié Michel Tonini, histoire de résumer le fond de sa pensée sur Rudi Garcia. La défaite 6-1 à Monaco a visiblement frappé les esprits...