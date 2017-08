OM : Rudi Garcia craint de casser Valère Germain sauf si...

Dans : OM, Ligue 1.

Le mercato se termine dans moins d'une semaine, et l'Olympique de Marseille est toujours dans l'attente du grand attaquant annoncé depuis trois mois. S'il ne veut pas trop s'énerver, Rudi Garcia a confié ce samedi que les choses devenaient tendues, et l'entraîneur de l'OM craint surtout que Valère Germain soit la victime collatérale de cette absence de recrutement. Alors, à la veille du match contre Monaco, le technicien de l'Olympique de Marseille a mis les choses au point.

Car Rudi Garcia est vraiment de plus en plus inquiet. « Si j’utilise Valère Germain 90 minutes lors de tous les matchs, il va finir par se blesser. Si on avait un autre attaquant, on s'en porterait mieux. Il faut du renfort à ce poste-là. Ne pas réussir à avoir un attaquant ? On est sûr de rien dans le mercato. Andoni travaille, on va bien finir par y arriver. Mais on ne veut pas prendre pour prendre, on veut prendre un joueur qui nous apporte un plus », a tout même prévenu l’entraîneur de l’OM, qui a déjà fait savoir aux supporters marseillais qu’ils devaient se montrer raisonnables en cette fin de mercato.