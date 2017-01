OM : Riolo veut bien l'avouer, Evra, c'est mieux que Doria

Dans : OM, Mercato.

Chez les consultants, Patrice Evra ne possède pas forcément la meilleure image qui soit. Il y a quelques années, en 2013, sa sortie sans ménagement contre les Luis Fernandez, Bixente Lizarazu, Pierre Ménès et compagnie, qui avait débouché sur la fameuse affaire des « huit jongles », est restée dans les esprits, et son retour en France à 35 ans ne fait pas forcément l’unanimité. De son côté, Daniel Riolo s’est arrêté aux critères sportifs, et le consultant de RMC, déjà dubitatif sur les efforts effectués pour faire venir Dimitri Payet, ne comprend pas pourquoi l’OM tente de recruter l’ancien de Manchester United. Il veut toutefois bien reconnaître que ce ne pourra être que mieux par rapport à ce qui se passe actuellement dans le couloir gauche.

« Je ne sais pas à quoi il va servir à l’OM. Pour défendre je veux bien qu’ils aient des gros problèmes, mais Evra est quand même un peu fatigué maintenant… Que ce soit mieux que Doria, ça ne va pas être compliqué, mais s’il vient pour faire une « Liza » (qui était venu à l’OM en 2005 pour une pige désastreuse)… Liza me paraissait même moins en bout de piste à l’époque. Dans le projet de l’OM, pourquoi le prendre ? L’année prochaine, ils vont prendre un autre joueur, donc il ne jouera plus. Ils ne se lanceront pas dans un nouveau projet sans prendre un arrière gauche quand même…ils ne peuvent pas commencer la saison avec un mec de 36 ans… », a interpellé le consultant de RMC, persuadé que faire venir Patrice Evra pour quelques mois n’a pas beaucoup de sens. Mis à part que Rudi Garcia compte aussi pour lui pour son expérience, pour son rôle de leader, et aussi pour concurrencer le futur arrière gauche qui sera recruté l’été prochain.