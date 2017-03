OM : Cabella, Lopez, Riolo demande à Garcia de changer ses plans

Dans : OM, Ligue 1.

Sans Bafetimbi Gomis, toujours blessé, Marseille est parvenu à inscrire trois buts à Monaco, ce qui n’a pas empêché la défaite en Coupe de France ce mercredi soir. Dès lors, la défense est forcément pointée du doigt, avec ces neuf buts encaissés sur les deux derniers matchs. Impossible de voir très loin dans ces conditions, même si c’est sur le plan offensif que Daniel Riolo se pose aussi des questions. Pour le consultant de RMC, il serait temps que Rémy Cabella, auteur de deux buts en sortant du banc en Coupe de France, ait sa chance d’entrée de jeu. Dimitri Payet ou Maxime Lopez pourraient en faire les frais, même si cela pourrait bouleverser le schéma de jeu de Rudi Garcia, qui ne voit pas forcément l’ancien montpelliérain comme un meneur de jeu axial.

« Je ne comprends rien au jeu de cet OM, au collectif que met en place Garcia. Sur la défense il n’y a plus rien a dire, on a tout dit, mais offensivement il va falloir trouver la bonne formule et pour moi la bonne formule je maintiens que c’est avec Cabella titulaire. L’OM est toujours en manque d’agressivité, en manque de construction dans le jeu. On se demande comment ils reviennent, ils prennent le bouillon, c’est le grand n’importe quoi. Payet c’est encore faible. Ce qui risque de faire mal à l’OM dans ce match, ce petit Monaco a donné l’impression de pouvoir marquer quand ils voulaient. Ce n’est pas simple à encaisser pour l’OM. (…) Garcia ne dégage aucune sérénité, il est en recherche. A part quelques matches ou il y eu un début de quelque chose avec un Gomis qui sauvait les meubles. Payet n’est pas en forme, Thauvin est le meilleur joueur offensif. On demande beaucoup trop au petit Lopez. Il n’y a pas de cohérence dans le milieu. C’est un laboratoire, il faut juste savoir ce qui va en sortir », a expliqué Daniel Riolo, qui voit bien que Rudi Garcia tâtonne pour trouver son équipe type, et ce dans tous les secteurs de jeu.