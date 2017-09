OM : Rami est affamé, Marseille apprécie son attitude

Dans : OM, Ligue 1.

Victime d'une blessure musculaire lors du match retour d'Europa League face à Domzale, il y a un peu plus de deux semaines, Adil Rami paraissait devoir faire son retour à l'OM au mieux début fin septembre, et même plutôt début octobre. Mais à priori le nouveau défenseur de l'Olympique de Marseille est motivé comme jamais et il pourrait même être aligné dimanche soir face au Stade Rennais.

En effet, selon L'Equipe, Adil Rami veut débuter le plus rapidement avec Aymen Abdennour, recruté en fin de mercato, et pour cela il souhaite absolument disputer la rencontre face aux Bretons, histoire d'accumuler du temps de jeu avec son nouveau coéquipier, même s'il ne dispose pas encore totalement à 100% de ses moyens. Malgré cette motivation extrême, c'est Rudi Garcia qui aura le dernier mot, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille étant probablement décidé à ne pas prendre des risques insensés alors que la saison n'a commencé que depuis un mois. Réponse dimanche soir à 21h au Vélodrome.