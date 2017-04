OM : Puma jure de faire plaisir aux supporters avec le futur maillot

Dans : OM, Ligue 1.

A partir de 2018, Puma sera l'équipementier de l'Olympique de Marseille et remplacera Adidas pendant au moins cinq ans. Un contrat qui au total coûtera 70ME à la firme allemande, laquelle veut rapidement engranger les fruits de ce lourd investissement. Evoquant ce mercredi dans La Provence les futurs maillots de l'OM, le directeur général de Puma promet de tenir compte de l'avis des supporters du club phocéen et ne pas faire n'importe quoi concernant un maillot dont il connaît l'importance pour les très nombreux fans de l'Olympique de Marseille.

Même s'il ne dit rien des choix faits, Richard Teyssier fait la publicité de ce futur maillot forcément très attendu. « On a décidé d’une manière claire et de concert avec le club, de mettre les joueurs et les fans au centre de nos préoccupations. Si les supporters auront leur mot à dire ? Je vais vous laisser la surprise. Beaucoup de choses restent à décider. On a démontré que les supporters et les joueurs étaient notre obsession par cette incursion dans les rues de Marseille. Des choses sont prévues, on les révélera en temps et en heure. On travaille sur deux maillots pour 2018-2019. Je peux vous dire qu’on s’est vraiment ancré sur les couleurs du club et qu’on s’est inspiré de la Méditerranée. On a surtout tenu compte des couleurs du club avec touche autour de la Méditerranée dont Marseille est l’une des villes emblématiques. Voilà nos sources d’inspiration (…) Vous ne serez pas déçus, j’en suis sûr », a confié le directeur général de Puma dans le quotidien régional.