OM : Premier mercato et déjà deux boulettes pour Zubizarreta

Dans : OM, Mercato.

En l’espace de quatre jours, le Paris Saint-Germain (1-5) et l’AS Monaco (3-4, a.p.) ont mis en lumière les défauts de l’Olympique de Marseille.

A commencer par la fébrilité défensive des hommes de Rudi Garcia. Bien qu’ils aient affronté les deux meilleures équipes françaises, les Marseillais ont donné l’impression de pouvoir encaisser un but sur chaque action adverse. Mais ce n’est pas tout. En l’absence de Bafétimbi Gomis blessé, l’OM manque d’un point d’appui devant et ne peut se contenter des profils de Clinton Njie et Rémy Cabella. Deux failles évidentes aux yeux de Manuel Amoros, déçu du mercato hivernal orchestré par le directeur sportif Andoni Zubizarreta.

« La défense n'est pas terrible quand même, si je peux me permettre, ils auraient dû cibler un défenseur central et un attaquant au mercato, on le voit en l'absence de Gomis, a constaté l’ancien latéral droit de Marseille dans La Provence. Après, quand on n'est pas à l'intérieur du club, on ne sait pas s'ils ont eu des contacts avec des joueurs que voulait Rudi Garcia, et que ça n'a pas été possible. Mais la priorité semblait être un défenseur axial. » Désormais, la priorité est de limiter les dégâts avec les moyens du bord...