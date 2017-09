OM : Pourquoi il ne faut pas virer Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Le départ de Rudi Garcia est encore difficilement imaginale, mais les premiers « Garcia démission » ont été lancés depuis les tribunes du Vélodrome, ce dimanche face à Rennes, lors de la déconfiture subie face aux Bretons.

A voir l’équipe présentée au coup d’envoi et la performance rendue, les supporters en viennent à se demander si l’OM s’est vraiment renforcée cet été, et si l’avenir est aussi prometteur qu’annoncé par les dirigeants ? Trop tôt pour le dire estime Bernard Pardo, qui préfèrerait que l’on donne de la marge et du temps à l’entraineur olympien afin qu’il fasse progresser son équipe.

« Quand il est arrivé en milieu de saison dernière, il a pris l'équipe dans l'urgence et ça n'a pas été mal. Il faut attendre et le laisser encore un peu travailler avant de réclamer sa démission. Si on le faisait partir maintenant, il faudrait encore tout recommencer et on prendrait encore du retard. Ce n'est pas un novice, il faut le laisser parler avec ses joueurs et voir ce qui ne va pas. L'effectif n'est pas mal, il peut faire quelque chose », a expliqué l’ancien milieu de terrain de l’OM dans les colonnes du Phocéen. Un choix qui devrait être celui de la direction, même si pour le moment, c’est l’équipe qui prend du retard sur ses éventuels concurrents au classement, l’OM se retrouvant déjà derrière des équipes comme Saint-Etienne, Bordeaux et Lyon qui rêvent elles aussi du podium.