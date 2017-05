OM : Pierre Ménès désigne les trois joueurs essentiels à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a fait une belle opération au classement en venant à bout de Nice, dimanche soir, dans un Vélodrome en pleine extase. Au sein de l'effectif de Rudi Garcia, Pierre Ménès a vu trois joueurs essentiels en cette fin de saison, et le consultant de Canal+ les cite sur son blog. Plus globalement, Pierre Ménès a constaté que physiquement l'OM arrivait au top en cette fin de saison.

« L’OM a vraiment réalisé un gros match sur le plan offensif, en se créant beaucoup d’occasions sur lesquelles Cardinale a été brillant. Le problème, c’est que le gardien niçois ne s’est raté qu’une seule fois, mais qu’elle a conduit à un but : celui signé Bafé Gomis de la tête à la réception d’un corner de Payet, sur lequel il est trop court dans sa sortie. Gomis qui a montré une nouvelle fois combien il était indispensable à cette équipe marseillaise. Même s’il ne gagne pas tous ses duels, il pèse énormément, fixe la défense adverse et se révèle très important dans la construction du jeu olympien. Tout comme Sanson, qui a vraiment pris une dimension énorme depuis son arrivée mais aussi Payet, qui est en train de redevenir lui-même et de retrouver son niveau, notamment physique. D’ailleurs, d’une manière générale, j’ai trouvé les Marseillais particulièrement au point sur le plan physique », constate Pierre Ménès, qui a apprécié la copie rendue par l’OM contre Nice.