OM : Payet laisse le dossier Diarra à sa place

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que Lassana Diarra est en instance de départ à l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet a refusé de se mouiller dans ce dossier tabou...

Partira, partira pas ? Si le feuilleton Diarra dure déjà depuis plusieurs mois du côté de Marseille, celui-ci est en passe d'être enfin réglé. En effet, après avoir refusé de se joindre au groupe de l'OM pour affronter Nantes dimanche (3-2), le milieu de terrain a pris la décision de quitter le club phocéen suite à une discussion avec Rudi Garcia. Diarra ne veut donc plus porter le maillot olympien, et la forme de son départ reste encore à définir, entre une rupture de contrat à l’amiable ou un transfert vers la Chine. Mais si ce divorce est acté, Dimitri Payet, lui, n'a pas voulu se mêler de ce qui ne les regarde pas.

« Je ne sais pas s’il va partir, en tout cas il n’était pas là avec nous contre Nantes. Ce n’est pas ce qui a fait qu’on a perdu. Maintenant, ça se passe entre Lassana et nos dirigeants, on n’a pas notre mot à dire là-dessus », a lâché, en zone mixte après la défaite contre Nantes, Payet, qui reste donc discret à propos de cette histoire Diarra, devenue sensible à l'OM.