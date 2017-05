OM : Payet, Garcia… C’est ça le Champions Project ?

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis l’arrivée de la nouvelle direction, beaucoup de choses ont changé à l’Olympique de Marseille. A commencer par les ambitions.

Désormais, le club phocéen envisage de disputer le titre dans les années à venir. Et le pensionnaire du Vélodrome s’en donne les moyens, notamment sur le marché des transferts qui lui a permis d’attirer quatre renforts cet hiver. Résultat, les recrues Morgan Sanson et Dimitri Payet ont donné à l’OM un visage plus séduisant dans le jeu, ce qui pourrait mener la formation de Rudi Garcia vers l’Europa League la saison prochaine. Pour ses débuts, le « Champions Project » commence plutôt bien compte tenu du point de départ.

Mais il en faudra plus pour convaincre Daniel Riolo, peu emballé par certains choix. « Je vais attendre le mois de juin pour en avoir une idée plus globale, on verra ce qui va se passer sur le marché des transferts, a commenté le consultant de RMC. Pour le moment, je suis un peu dubitatif. Je ne suis pas fan de l'entraîneur pour le projet et de la vedette engagée. » A écouter les dirigeants marseillais, ce mercato estival devrait permettre à l’OM de franchir un cap... et de mettre tout le monde d'accord ?