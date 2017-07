OM : Ostende attend presque un miracle pour sortir Marseille

Dans : OM, Europa League.

Jeudi, l’Olympique de Marseille entamera officiellement sa saison avec un match capital face à Ostende au Stade Vélodrome (troisième tour préliminaire de la Ligue Europa). Une rencontre importante pour les hommes de Rudi Garcia, qui seront assez nettement favoris face au quatrième du dernier championnat de Belgique. Défenseur de la formation du KVO, l’ancien Lillois David Rozenhal avoue que les chances de son équipe sont faibles. Le match aller à Marseille sera forcément décisif selon lui.

« C'est un match extraordinaire pour nous, même si nos chances sont faibles. Si on fait un bon coup au Vélodrome, on peut créer la surprise. Notre objectif sera de ne pas prendre de but à l'aller » a confié l'ancien défenseur du LOSC. Pour cette rencontre, Rudi Garcia devrait pouvoir compter sur la quasi-totalité de son effectif. Seul Patrice Evra, sorti sur blessure face aux Glasgow Rangers est incertain. En délicatesse avec une cuisse lors de la préparation, Florian Thauvin sera bien de la partie, tout comme les recrues Luiz Gustavo, Adil Rami, Valère Germain et Steve Mandanda.