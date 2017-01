OM : Ménès s'extasie devant Gomis, la « vraie belle recrue »

Dans : OM, Ligue 1.

Brillant lors de la belle victoire de l'Olympique de Marseille contre Montpellier vendredi (5-1), Bafétimbi Gomis a reçu les félicitations de Pierre Ménès.

Cette saison, le duo Cavani - Lacazette écrase le classement des buteurs en Ligue 1. Avec respectivement 20 et 18 buts, le Parisien et le Lyonnais sont les deux meilleurs buteurs européens. Mais derrière, Bafétimbi Gomis se bat comme un lion dans un collectif moins fort que le PSG ou l'OL. En marquant 13 fois, l'attaquant de 31 ans a clairement réussi son retour dans le championnat français, et il est même à trois petites unités de son record sur une saison (16 buts avec l'ASSE en 2008 et avec l'OL en 2013). Et vendredi, le joueur prêté par Swansea a convaincu tout le monde au Vélodrome en inscrivant un triplé, le deuxième de sa carrière. En renard des surfaces, il a offert la victoire aux siens contre un petit MHSC. Ce fait marquant, Pierre Ménès n'a pas manqué de le souligner avec toute sa franchise.

« Les hommes de Rudi Garcia ont quant à eux livré un match sérieux, avec un excellent duo Thauvin-Gomis devant. Ce dernier s'est offert un triplé, ce qui confirme que c'est une vraie belle recrue. Ce n'était pas aussi évident qu'il marque autant, surtout dans une équipe qui a souvent eu des difficultés pour se créer des situations dangereuses », a lancé, sur son blog Canal+, Ménès, qui tire donc son chapeau à Gomis pour sa belle saison sous le maillot phocéen.