OM : McCourt veut que le PSG soit terrorisé par Marseille !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Cela fait bientôt six ans que l'Olympique de Marseille n'a plus battu le Paris Saint-Germain et pour les supporters de l'OM le Clasico de ce dimanche soir est une belle occasion de mettre un terme à cette incroyable série noire. Mais pour Frank McCourt, une victoire de temps en temps contre le PSG ne suffit clairement pas. Car pour le milliardaire américain, l'Olympique de Marseille doit de nouveau faire peur au Paris Saint-Germain et pour cela il lui faut enchaîner les succès face au rival éternel.

Et le message de Frank McCourt a été très clair sur RMC. « Pour moi le vrai objectif est d’arriver au moment où chaque fois qu’on joue contre le PSG, on sait qu’on va gagner, on s’attend à gagner et on gagne. Je veux que le PSG s’inquiète de ne jamais nous battre à nouveau », a confié le nouveau propriétaire américain de l'OM, dont l'ère avait commencé par un nul 0-0 au Parc des Princes face à Paris. On espère que ce dimanche soir on verra un tout autre spectacle, car pour battre le PSG les joueurs marseillais devront envoyer du jeu. Il sera temps ensuite de voir ce qu'il en est de la promesse de Frank McCourt.