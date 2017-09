OM : McCourt croit encore au Champions Project, mais après 2018

Dans : OM, Ligue 1.

Bousculé par les suiveurs de l'Olympique de Marseille depuis quelques jours, Frank McCourt tient son cap en croyant toujours au Champions Project. C'est en tout cas ce que confie Didier Poulmaire.

Annoncé comme un projet de très grande envergure lors du rachat de Frank McCourt fin 2016, l'OM Champions Project a clairement du plomb dans l'aile depuis la fin du mois d'août. Entre la rouste reçue à Monaco (6-1) et la fin de mercato compliquée, Marseille vient de connaître des jours difficiles. Les supporters, qui s'attendaient à de très grosses recrues cet été, et notamment avec le fameux grand attaquant, s'impatientent en grondant. Mais pas de quoi décourager l'équipe de Frank McCourt, qui continue de suivre sa ligne de conduite, selon Didier Poulmaire.

« McCourt ? J’étais avec lui ces derniers jours, notamment à Monaco. Il est serein. Il connaît la pression et les enjeux. Il n’a pas de regret. On a eu une discussion après le match contre Monaco et je peux vous dire qu’il a toujours l’ambition de faire gagner le club. Il y a le même objectif entre Frank et les supporters. McCourt a dit qu’il venait pour gagner. Mais le projet ne s’appelle pas le Champions Project 2017-2018 ! L’OM ne va pas se faire en un jour », a lancé, sur les ondes de RMC, l’avocat et proche de McCourt, qui demande donc un peu de patience pour que l'OM atteigne ses grands objectifs. Sauf qu'à Marseille, le temps n'existe pas...