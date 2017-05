OM : Maxime Lopez est « déçu », c'est à cause de Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Dans la lumière depuis l’arrivée de Rudi Garcia aux manettes de l’Olympique de Marseille en octobre dernier, Maxime Lopez continue d’aligner les belles performances, à l’image de sa passe décisive pour Patrice Evra face à Nice dimanche soir au Stade Vélodrome. Observé de près par de nombreuses écuries européennes dont le FC Barcelone, le joueur s’était fixé un double objectif pour cette fin de saison : qualifier l’OM pour la prochaine édition de l’Europa League, et disputer la Coupe du Monde des U20 fin mai avec les Bleuets. Mais le principal intéressé a eu une mauvaise surprise lundi, au moment d’apprendre la sélection de Ludovic Batelli, le coach des jeunes Français.

Effectivement, le coach de l’Equipe de France U20 n’a pas choisi Maxime Lopez pour la compétition. Mais ce ne sont pas les performances du jeune minot originaire de Burel qui sont en cause. C’est bien l’Olympique de Marseille qui a refusé de libérer son numéro 27 pour la dernière journée de championnat face à Bastia, match pour lequel Rudi Garcia ne pourra pas compter sur Dimitri Payet, suspendu. « L'OM a une fin de championnat jalonnée de matches importants, peut-être jusqu'à la dernière journée. L'OM veut assurer la 5e place et se qualifier pour la Ligue Europa ; pour y parvenir, le club désire garder tout son effectif. Rudi Garcia m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de joueurs au milieu de terrain, un secteur où Maxime Lopez est devenu très important de par ses prestations » a expliqué Ludovic Batelli à La Provence avant de parler de la déception du jeune olympien. « Il savait qu'il était dans la liste. Il voulait jouer cette coupe du monde et était donc déçu de ne pas être convoqué. Je lui ai dit de s'accrocher pour ces deux matches passionnants, que d'autres événements sportifs allaient se présenter à lui. À Rudi Garcia de trouver les mots pour le réconforter. De mon côté, j'espère avoir réussi à le faire » a-t-il conclu. Nul doute qu’une cinquième place synonyme de qualification pour l’Europa League fera oublier, en partie, cette déception à Maxime Lopez.