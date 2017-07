OM : Match retardé, Gustavo capitaine, Rami titulaire face au Sporting

Dans : OM.

Initialement prévu à 19 heures, la rencontre amicale entre l’Olympique de Marseille et le Sporting Portugal ne débutera pas avant 19h15. Effectivement, le bus du club portugais a été retardé sur la route par un accident.

Par ailleurs, Rudi Garcia a décidé de titulariser Steve Mandanda et Adil Rami pour la première fois depuis leur signature à l’OM la semaine dernière. De plus, l’entraîneur phocéen a confié le brassard de capitaine à Luiz Gustavo, qui va disputer son quatrième match amical à l’OM, et qui s’est déjà imposé comme le patron du milieu de terrain phocéen.