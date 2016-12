OM : Marseille va-t-il faire le max pour Gradel ?

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Un joueur offensif polyvalent, expérimenté, revanchard et qui connaît bien la Ligue 1, Marseille est forcément sur le coup… C’est ce qu’estime The Sun à propos de Max-Alain Gradel. L’ancien buteur de l’ASSE, qui avait rejoint Bournemouth en grandes pompes lors de l’été 2015, peine à s’imposer chez les Cherries. Au point d’avoir été clairement laissé à l’abandon en cette première partie de saison. Résultat, plusieurs clubs se sont renseignés, avec notamment Burnley et le FC Nantes.

Mais le tabloïd anglais annonce aussi que l’OM débarque dans ce dossier et pourrait plus facilement s’aligner sur son salaire aux normes de la Premier League. Néanmoins, parmi les contre-indications, il y a le fait que l’Ivoirien va probablement disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en janvier, même si son état de forme actuel ne lui garantit pas forcément une place. Mais dans une équipe où Didier Drogba, Yaya Touré et Gervinho seront absents, son expérience pourra néanmoins être cruciale. Ce qui n'empêche pas forcément un transfert et un retour en France.