OM : Marseille « intéresse » Slimani, mais il y a un problème

Encore et toujours à la recherche du fameux grand attaquant, alors que le marché des transferts fermera ses portes jeudi soir prochain, l'Olympique de Marseille peut-il jeter son dévolu sur Islam Slimani ? C'est une possibilité à ne pas exclure... Selon Nabil Djellit‏, l'international algérien s'intéresse même au projet marseillais, alors que l'attaquant de 29 ans « est prêt à quitter Leicester » cet été.

Sauf que l'OM pourrait connaître les mêmes difficultés qu'avec les dossiers précédents puisque la concurrence, menée par Watford, est présente, mais aussi et surtout parce que le club anglais réclame un chèque de 30 ME pour lâcher un joueur encore sous contrat jusqu'en 2021. Ces deux points rendent d'ores et déjà le dossier Slimani compliqué à Marseille...