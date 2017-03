OM : Luis Fernandez vole au secours de Rudi Garcia, mais...

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé au début de l'automne aux commandes de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia n'a pas fait des miracles, l'OM étant sorti des deux coupes nationales, et ne pouvant plus réellement rêver de faire mieux que cinquième ou sixième de Ligue 1. Sous les ordres de l'ancien coach de la Roma, le club phocéen a pris 27 points sur 54 en Ligue 1, pas de quoi faire des bonds. Mais c'est une évidence, au moins pendant la première partie de saison, Rudi Garcia a dirigé un OM qui n'était pas le sien. Et si le mercato d'hiver a changé un peu la donne, le coach français a encore besoin de modifier beaucoup de choses. C'est ce qu'explique Luis Fernandez, un peu agacé que certains attaquent déjà Rudi Garcia.

Pour l'ancien coach du PSG, ce procès est un peu rapide et exagéré. « Les résultats récents ne plaident pas en sa faveur, mais en France on retourne rapidement sa veste. La saison dernière, Monaco était critiqué, et Jardim le premier. Cette saison, tout le monde l’encense. Mais que s’est-il passé entretemps ? Ils ont recruté 4 défenseurs, ils ont fait revenir Germain et Falcao, ils ont profité de l’éclosion de Bakayoko, de Mbappé. Il faut laisser plus de temps à Garcia pour se renforcer. Il a fait ses preuves par le passé. Je pense qu’on ne pourra le juger que quand il aura démarré une saison, qu’il aura fait son recrutement. Il a des idées précises sur le jeu, mais il a de trop gros manques pour les appliquer correctement. Il va falloir qu’il fasse les bons choix, explique, dans Le Parisien, Luis Fernandez, qui estime que Rudi Garcia et les responsables de l’OM doivent tout de même corriger un problème. Là où lui et les dirigeants doivent faire attention, c’est dans la communication. Attention à ne pas s’imaginer trop haut, trop vite. »