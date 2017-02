OM : Lizarazu voit McCourt changer ses plans à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

D'après Bixente Lizarazu, la nouvelle direction de l'Olympique de Marseille devra changer de vision dans les prochains mois pour atteindre l'objectif visé.

Depuis le 17 octobre dernier et l'arrivée de Frank McCourt à sa tête, le club phocéen a clairement changé de dimension. Cela s'est confirmé durant le marché des transferts hivernal, au cours duquel la direction sportive a notamment attiré deux internationaux français, Payet et Evra, mais aussi un très grand espoir tricolore, Sanson. Trois belles recrues qui renforcent clairement l'effectif olympien, mais qui n'augurent aucune certitude pour la suite des événements. Le coup d'arrêt de vendredi face à Metz (1-0) confirmant que rien ne sera facile pour cet OM-là. Et ce n'est pas Bixente Lizarazu qui dira le contraire, lui qui confie ses doutes par rapport au Projet Champion.

« Ça va prendre du temps. Le projet du PSG est hors catégorie, mais on peut comparer avec Monaco. Le projet russe est là depuis 2013. C'est donc au bout de la quatrième année qu'ils sont en course pour le titre de champion de France. On est donc au début de l'histoire et il est possible que Frank McCourt revoie ses plans en cours de route comme l'ont fait les Russes à Monaco », a avoué, dans l'émission Téléfoot, le Champion du Monde 1998, qui estime donc que la direction de l'OM va devoir faire face à de nombreuses difficultés au cours des prochains mois.