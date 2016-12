OM : Les critiques ne ramèneront pas Benatia à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Prêté par le Bayern Munich, Mehdi Benatia (29 ans) doit se contenter d’un faible temps de jeu à la Juventus Turin (7 matchs en Serie A), ce qui explique les dernières rumeurs.

A en croire la presse italienne, le défenseur central formé à l’Olympique de Marseille serait sur le départ. On parle même d’un possible retour au club phocéen où il retrouverait son ancien coach de la Roma Rudi Garcia. Un scénario balayé par l’international marocain qui affirme qu’il restera bien à la Juve malgré les critiques.

« En janvier, je resterai à la Juventus. Je vais faire une belle CAN, puis je me tiendrai prêt pour donner le meilleur de moi-même comme je l'ai toujours fait, a annoncé Benatia à Sky Sports. (...) Je ne suis pas à Turin depuis longtemps mais je comprends comment les choses se passent ici. Quand nous gagnons, tout va bien. Mais si nous perdons, nous devenons tout à coup la pire équipe du monde. La critique ne me touche pas. » A noter que l’option d’achat de son prêt s’élève à 16 millions d’euros.