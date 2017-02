OM : La star de l’attaque dénichée en Serie A ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

L’été prochain, le grand objectif de l’OM sera cette fois-ci de recruter un attaquant de pointe, tout simplement parce que ce secteur de jeu pourrait être entièrement vide.

Leya Iseka, qui ne donne pas du tout satisfaction, et surtout Bafetimbi Gomis, sont actuellement prêtés, et l’ancien lyonnais n’est pas certain d’être définitivement transféré en fin de saison. Une autre bonne raison de combler un manque identifié depuis déjà un certain temps. Mais aller chercher un avant-centre n’est pas chose aisée, et les dirigeants l’ont bien compris cet hiver, au point de ne trouver personne pour le poste de numéro 9.

L’été prochain, un investissement copieux devrait donc être effectué, et selon le média bosnien Sport, l’OM vise Eden Dzeko. Le grand attaquant révélé à Wolfsburg avant d’être transféré à Manchester City, évolue désormais à l’AS Roma. A 30 ans, il réalise une très solide saison avec la Louve, avec 15 buts en 22 matchs de Serie A. Sa valeur estimée à 22 ME représente un sacré investissement, mais c’est aussi à ce prix qu’on trouve des buteurs confirmés en Europe, surtout dans un projet encore naissant, mais qui sera attendu au tournant lors de la saison 2017-18.